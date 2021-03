OnePlus presenterà i nuovi smartphone della serie 9 il prossimo 23 marzo, ma ha deciso di deliziare l’attesa mostrando alcune delle caratteristiche chiave dei suoi prossimi flagship. Sappiamo già che, per innalzare il livello del comparto fotografico di OnePlus 9, l’azienda si sia avvalsa della collaborazione con Hasselblad. Questa volta, però, le novità sembrano riguardare il display che, stando a quanto dichiarato dall’azienda su Weibo, sarà di tipo LTPO, avrà una risoluzione 2K e supporterà l’adattamento automatico della frequenza di aggiornamento dai 5 Hz ai 120 Hz. Il pannello è stato già testato da DisplayMate e ha ottenuto il grado A+, per cui dovrà essere una vera delizia per gli occhi.

Inoltre, molto probabilmente, il 23 marzo l’azienda dovrebbe alzare il sipario anche sul suo primo smartwatch, OnePlus Watch. Il dispositivo sarebbe infatti apparso sul sito ufficiale OnePlus e farebbe adesso parte della categoria “indossabili”. Non si hanno ancora molte informazioni a riguardo, ma lo smartwatch dovrebbe essere alimentato da un Qualcomm Snapdragon Wear 4100 e dovrebbe funzionare con WearOS, il sistema operativo di Google. OnePlus Watch appare proprio accanto OnePlus Band, al momento disponibile esclusivamente per il mercato indiano, ma dovrebbe arrivare anche a livello globale.

Ma non finisce qui: OnePlus ha deciso di accompagnare questi giorni che ci separano dal tanto atteso evento di lancio con un gigantesco giveaway! A partire da oggi e fino al prossimo 23 marzo, tutti gli utenti hanno la possibilità di vincere un bundle che comprende lo smartphone OnePlus 9 e gli auricolari wireless OnePlus Z. Partecipare è molto semplice. Basta iscriversi al giveaway sul sito ufficiale dell’azienda e incrociare le dita, e se si condivide l’evento con un amico si potrà avere una seconda possibilità di estrazione al giorno.

Svelato il design di POCO X3 Pro, e non è una rivoluzione

Le notizie, comunque, non finiscono qui. Spostiamo i riflettori su POCO, e più nello specifico su POCO X3 Pro. Il leaker @IshanAgarwal24 ha condiviso su Twitter una serie di immagini dalle quali trapela chiaramente il design del prossimo smartphone. Stando a quanto mostrato, POCO X3 Pro sarà disponibile in tre colorazioni (Phantom Black, Metal Bronze e Frost Blue), avrà un grande modulo fotocamera circolare, un display con un piccolo foro al centro per la fotocamera interna e un lettore di impronte digitali laterale. Insomma, il suo aspetto ricorda molto quello di POCO X3 ed è più che giustificabile, dal momento in cui non si tratta di un vero e proprio successore di POCO X3 quanto, piuttosto, della sua variante Pro. A cambiare, infatti, più che il suo aspetto dovrebbero essere alcune delle sue caratteristiche interne.

L’azienda ha già confermato che il prossimo 30 marzo si terrà un grande evento di lancio, e molto probabilmente sarà dedicato proprio a POCO X3 Pro.

Alcune caratteristiche chiave di realme 8 Pro

Il mese di marzo vedrà anche un altro grande evento: quello dedicato alla presentazione dei nuovi smartphone realme della serie 8 e che dovrebbe tenersi il prossimo 24 marzo in India. Dopo il video unboxing pubblicato su YouTube dal canale Tech Spurt, il leaker Debeyan Roy ha rivelato alcune delle caratteristiche chiave di realme 8 Pro.

Stando a quanto riferito dalla fonte, lo smartphone sfoggerà un display S-AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione FullHD+ e frequenza di aggiornamento a 60 Hz. realme 8 Pro sarà disponibile in almeno due varianti, una con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna e una con 8 GB di RAM e 128 GB di storage, mentre la quad-camera posteriore potrà contare su di un sensore principale da 108 MP. Il dispositivo avrà una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 50 W e sarà disponibile nelle colorazioni Infinite Black, Infinite Blue e Illuminating Yellow.