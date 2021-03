Rabona Mobile sfida Kena, Very e ho. Mobile con Cambio 100: 100 GB a 6,99 euro

In queste ore Rabona Mobile, operatore virtuale attivo sulla rete 4G di Vodafone, sta sfidando i più blasonati Kena Mobile, ho. Mobile e Very Mobile con l’ottima offerta Cambio 100.

Questa nuova proposta si affianca alla Pressing 71 che vi avevamo descritto nei giorni scorsi e a quelle del secondo brand Sì, Pronto!?! (“Pronto, 71?” con minuti e SMS illimitati e 71 GB in 4G Vodafone a 5,99 euro al mese e “Oh.. K’e Vero! 100?” con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G a 6,99 euro al mese solo per i clienti Kena, ho. e Very).

Offerta Rabona Mobile Cambio 100: info e costi

A meno di proroghe dell’ultimo minuto, la nuova offerta Cambio 100 di Rabona Mobile sarà disponibile all’attivazione soltanto fino al 19 marzo 2021.

L’offerta può essere attivata, con contestuale richiesta di portabilità del numero, dai nuovi clienti provenienti dai menzionati Kena Mobile, Very Mobile e ho. Mobile.

Rabona Mobile Cambio 100 mette sul piatto un bundle bello ricco: minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 GB di traffico dati su rete 4G Vodafone (velocità limitata a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload) al prezzo di 6,99 euro al mese.

Come per tutte le offerte dell’operatore, anche per questa i canali di attivazione sono i punti vendita fisici autorizzati Rabona Mobile, il sito ufficiale e l’applicazione dell’operatore.

Per quanto riguarda la SIM, è previsto un costo in promozione di 19,99 euro, invece di 25 euro, con 25 euro di bonus (che non possono essere sfruttati per i rinnovi dell’offerta ma soltanto a consumo). Coi 10 euro di prima ricarica necessaria a coprire il primo rinnovo, si arriva ad una spesa iniziale di 29,99 euro. Trovate maggiori dettagli a questo link.

Qui sotto, invece, trovate la pagina ufficiale della nuova offerta:

Offerta Rabona Mobile Cambio 100

Avete avuto esperienze dirette con Rabona Mobile? Vi siete trovati bene? Fatecelo sapere nel box dei commenti e non dimenticate di dare un’occhiata alla nostra guida alle offerte.