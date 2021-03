Dopo che Huawei ha venduto Honor a una cordata di aziende cinesi, ci si aspettava un forte cambiamento del brand ma a quanto pare alcuni progetti già in cantiere durante la passata collaborazione verranno comunque commercializzati. Questo sembra essere il caso di Honor “V40 Light Luxury Edition” che somiglia moltissimo a Huawei Nova 8 e che con tutta probabilità si chiamerà Honor V40 Lite.

Il device è molto bello, le due back cover che è possibile vedere in foto mostrano una colorazione bianco perla satinata e l’altra, verde acqua, nella quale il vetro riflette la luce in maniera davvero interessante, con linee che convergono verso l’enorme “camera bump” presente in alto a sinistra.

Honor V40 Lite potrebbe avere un display OLED e due fotocamere anteriori

Inoltre è possibile che il device abbia un display OLED molto simile a quello del fratello di casa Huawei, in quanto dalle foto possiamo notare che non è presente il lettore di impronte sia sul lato che sul retro del dispositivo, e l’unica tipologia di display in grado di supportare un lettore di impronte al di sotto di esso è proprio quella OLED.

Purtroppo non sono presenti foto frontali del dispositivo, ma nel caso questo abbia due fotocamere ci troveremmo di fronte alla scocca di Huawei Nova 8 Pro mentre se ne avesse una soltanto potrebbe essere il gemello di Huawei Nova 8. Il device è esteticamente molto interessante e sarà intrigante vedere, una volta lanciato sul mercato, come si comporterà in termini di prestazioni e fotocamera e quale sarà il suo prezzo.