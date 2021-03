Da Lenovo arriva una nuova interessante iniziativa chiamata RiavviaMi e dedicata a chi possiede un PC Lenovo o uno smartphone Motorola inutilizzati e desidera donarli a chi ne ha più bisogno, il tutto ottenendo uno sconto per l’acquisto di un nuovo dispositivo.

Sostenendo questa iniziativa sociale, portata avanti da Lenovo in collaborazione con il Comune di Milano, gli utenti potranno ottenere uno sconto del 15% su un loro prossimo acquisto e, allo stesso tempo, aiutare qualcuno meno fortunato.

Sono diversi gli obiettivi perseguiti con RiavviaMi, come favorire un accesso più equo all’istruzione e alla tecnologia, rafforzare l’economia circolare attraverso il ricondizionamento di dispositivi dismessi (PC, tablet e smartphone), promuovere la buona pratica del riuso e del riciclo e dare un forte contributo alla sostenibilità ambientale.

Come aderire all’iniziativa RiavviaMi di Lenovo

Se avete un vecchio PC di Lenovo o uno smartphone Motorola e desiderate aderire a questa nuova iniziativa, non dovete fare altro che seguire pochi semplici passaggi:

procedere alla registrazione, compilando il relativo form di donazione e prenotando il ritiro dei dispositivi tramite un volontario dell’associazione Energie Sociali Jesurum (è anche possibile spedire i dispositivi attraverso il punto di ritiro più vicino a casa oppure portarli in Spazio Lenovo e affidarli direttamente agli addetti)

attendere l’esito della valutazione dei dispositivi presi in carico (se rispettano i requisiti minimi, si riceverà un voucher che dà diritto al 15% di sconto su un nuovo acquisto nello store di Lenovo)

andare sullo shop ufficiale di Lenovo e scegliere il nuovo dispositivo da acquistare con lo sconto ottenuto (lo trovate seguendo questo link)

Lo staff di Lenovo ci tiene a precisare che i dispositivi non riparabili saranno smaltiti secondo le normative vigenti in tema RAEE. Potete trovare il regolamento seguendo questo link mentre per aderire all’iniziativa potete visitare la pagina dedicata. Non ci resta altro da fare che augurarvi buoni acquisti.

