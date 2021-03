Iliad è ancora in forte crescita per quanto riguarda il numero di clienti. L’operatore ha comunicato i risultati finanziari dell’ultimo trimestre del 2020, un anno che ha visto 2 milioni di utenti in più rispetto al 2019, 395.000 dei quali acquisiti negli ultimi tre mesi.

Iliad conquista 2 milioni di nuovi utenti nel 2020 e punta alla rete fissa

Iliad non ha alcuna intenzione di fermarsi, e lo dimostrano anche le ultime proposte: l’operatore ha chiuso il 2020 con quasi 2 milioni di clienti in più, portando il totale a 7,2 milioni in meno di tre anni dall’arrivo in Italia e la quota di mercato oltre il 9%. In crescita anche il fatturato, che vede 192 milioni di euro generati nel terzo trimestre 2020 e un totale annuale di 674 milioni (+58% rispetto all’anno precedente).

Iliad ha investito il 37,8% in più rispetto al 2019 per un totale di 512 milioni nel 2020, in particolare per lo sviluppo della rete proprietaria di ultima generazione. L’obiettivo era di raggiungere i 5000 siti attivi entro la fine dell’anno, ma l’operatore si è spinto decisamente oltre, superando i 6100 siti: in 12 mesi ha attivato più di 4000 siti radio mobili in Italia, e per il 2021 punta ancora più in alto con un target di 8500 siti attivi totali.

Estremamente soddisfatto, ovviamente, l’Amministratore Delegato di Iliad Benedetto Levi, che parla anche dell’arrivo nel mercato della rete fissa:

“Siamo molto orgogliosi di aver supportato milioni di persone con un servizio di connettività affidabile e trasparente durante un anno così complicato come il 2020. I risultati raggiunti mostrano che abbiamo intrapreso la strada giusta. La risposta sempre così positiva delle persone, ci motiva oggi a portare la stessa Rivoluzione anche nel mercato della rete fissa entro l’estate di quest’anno.”

Il Gruppo Iliad, che ha visto un fatturato in crescita del 10,1% (5,87 miliardi di euro), ha di recente acquisito l’operatore polacco Play diventando il sesto gruppo europeo per numero di utenti mobile (oltre 42 milioni). Ha inoltre lanciato un programma ambientale con l’obiettivo di abbattere le emissioni dirette entro il 2035 attraverso un investimento di 1 miliardo di euro per i prossimi 15 anni.

