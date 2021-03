Dopo che Huawei ha venduto Honor a una cordata di aziende cinesi, ci si aspettava un forte cambiamento del brand ma a quanto pare alcuni progetti già in cantiere durante la passata collaborazione verranno comunque commercializzati. Questo sembra essere il caso di Honor V40 Light Luxury Edition che somiglia moltissimo a Huawei Nova 8. Un teaser dell’azienda cinese ha confermato che il device sarà svelato ufficialmente il 23 marzo, con un evento livestream.

Il device è molto bello, le due back cover che è possibile vedere in foto mostrano una colorazione bianco perla satinata e l’altra, verde acqua, nella quale il vetro riflette la luce in maniera davvero interessante, con linee che convergono verso l’enorme “camera bump” presente in alto a sinistra.

Honor V40 Light Luxury Edition potrebbe avere un display OLED e due fotocamere anteriori

Inoltre è possibile che il device abbia un display OLED molto simile a quello del fratello di casa Huawei, in quanto dalle foto possiamo notare che non è presente il lettore di impronte sia sul lato che sul retro del dispositivo, e l’unica tipologia di display in grado di supportare un lettore di impronte al di sotto di esso è proprio quella OLED.

Le foto frontali del dispositivo, mostrano un solo buco per la fotocamera anteriore mentre le specifiche dovrebbero vedere l’Honor V40 Light Luxury Edition equipaggiato con un SoC MediaTek Dimensity 800U, una batteria da 3800 mAh con supporto alla ricarica 65 W e il display dovrebbe avere 90 Hz di frequenza di aggiornamento. Il device è esteticamente molto interessante e sarà intrigante vedere, una volta lanciato sul mercato, come si comporterà in termini di prestazioni e fotocamera e quale sarà il suo prezzo.