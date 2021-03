Google è sempre al lavoro per migliorare i propri prodotti in modo che siano sempre più fruibili ed efficaci. In questo caso l’attenzione del colosso californiano si è rivolta nei confronti di Google Chat e Discover, aggiungendo per la prima una nuova interessante funzione e per la seconda un piccolo tweak grafico.

Chat suggerirà conversazioni in base agli eventi del calendario Google

Google vede il futuro della produttività con un’unica schermata che rende accessibili tutte le applicazioni insieme, in modo da avere un’integrazione stretta e coerente tra tutti i servizi. L’ultimo esempio di questo approccio è l’integrazione tra Google Chat e Calendar.

Il concetto portato avanti da Google in questo caso è piuttosto semplice ma molto interessante. Chat sarà in grado di rilevare un meeting da noi programmato con una sola persona, per poi suggerire la conversazione con il contatto 10 minuti prima e dopo la riunione. Il suggerimento viene effettuato portando in cima alla lista conversazioni la persona con cui effettueremo la riunione. Insieme a una piccola icona sotto al suo nome, troveremo anche l’evento a cui dovremo partecipare.

Questa funzione sarà disponibile sull’app Android di Google Chat e sulla versione Android e web di Gmail. I suggerimenti inizieranno ad essere disponibili da oggi e la disponibilità sarà ampliata a tutti gli utenti G Suite e Google Workspace nelle prossime settimane.

Google Discover rimpicciolisce le informazioni meteo a una piccola icona

Nell’ultima versione beta di Google Search per Android è possibile notare un piccolo cambiamento grafico per quanto riguarda il design delle informazioni meteo di Discover. Il layout grafico passa infatti da un box rettangolare che occupava lo spazio sottostante alla barra di ricerca, ad una piccola icona posizionata in alto a sinistra. La quantità di informazioni mostrate in anteprima si è ovviamente ridotta, dato che in questo modo viene mostrata soltanto la temperatura e l’icona che rappresenta le condizioni meteo attuali.

Questo può sembrare un downgrade per quanto riguarda l’usabilità ma in effetti Discover, nelle intenzioni di Big G, dovrebbe essere un raccoglitore di notizie adatte all’utente, piuttosto che un tool tuttofare. Tappando sulla nuova icona si viene comunque reindirizzati alla ricerca Google “meteo” dove troveremo le previsioni complete in cui appare la simpatica rana che tutti conosciamo.