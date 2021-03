Probabilmente tanti appassionati del mondo del modding Android di vecchia data ricorderanno con affetto Dirty Unicorns, progetto che è arrivato al suo termine.

Il team di sviluppatori, infatti, ha reso noto che da oggi i server del progetto saranno chiusi definitivamente, precisando agli appassionati che non si tratta di uno stratagemma per racimolare fondi né di un pesce d’aprile in forte anticipo.

Ecco il messaggio pubblicato su Twitter dal team di sviluppatori di Dirty Unicorns:

They say that all good things must come to an end. I wish that was not the case here.

As of tomorrow, we will be shutting down our servers permanently. No, this is not a cry for donations or a really early april fools prank. We have decided to shut down our doors.

— Dirty Unic🦄rns (@_DirtyUnicorns_) March 15, 2021