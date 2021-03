IDC ha pubblicato la classifica con i maggiori produttori di indossabili durante il Q4 2020 con Apple e Xiaomi rispettivamente posizionati al primo e secondo posto del mercato.

Apple e Xiaomi ai vertici della classifica

Il colosso statunitense, nell’ultimo trimestre del 2020, ha commercializzato 55,6 milioni di dispositivi conquistando il 36,2% di market share, un incremento rispetto ai 43,7 milioni di spedizioni del Q4 2019 sebbene il valore di market share sia rimasto uguale a fronte di una crescita YoY del 27,2%. Xiaomi, dicevamo, si posiziona al secondo posto della classifica con una crescita YoY del 5%. Il colosso cinese ha commercializzato 13,5 milioni di device nel Q4 2020 con un market share dell’8,8%, un leggero calo del 10,6% rispetto ai valori di mercato del Q4 2019.

Samsung si posiziona invece al terzo posto della classifica con una importante crescita YoY pari al 20,5%. La multinazionale sudcoreana ha venduto poco meno di Xiaomi, 13 milioni contro 13,5 milioni, e ha perso lo 0,5% di market share rispetto al Q4 2019 fermandosi all’8,5%. Huawei, infine, è l’ultimo grande gruppo nel mercato wearable e notiamo anche in questo caso una perdita dell’1,2% nonostante 10,2 milioni di dispositivi venduti.

Huami cresce senza sosta nel Q4 2020

Il Q4 2020 non è stato un trimestre coi fiocchi solo per Apple e Xiaomi, ma anche Huami si può dire che più entusiasta di un anno in costante crescita. Negli ultimi tre mesi dell’anno passato ha registrato un reddito operativo pari a 1.973 miliardi di yuan, circa 254 milioni di euro, con un profitto netto pari a 128 miliardi di yuan.

Durante il Q4 2020 ha venduto più di 11,3 milioni di dispositivi in tutto il mondo, mentre nell’intero anno ha commercializzato più di 45,7 milioni di wearable con una crescita YoY pari all’8%. Merito di questa costante e importante crescita è una strategia commerciale che parte prima di tutto dagli investimenti nel ramo di ricerca e sviluppo, settore in cui la compagnia ha speso il 25% in più rispetto al 2019.

