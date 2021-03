La funzione Android Fast Pair è disponibile da qualche tempo sugli smartphone Android, e dallo scorso anno si è arricchita di una nuova interfaccia molto più visibile, con una scheda che compare nella parte bassa dello schermo. Finora tale novità era riservata agli accessori Google, sostanzialmente alle sole cuffie wireless, ma a quanto pare le cose stanno cambiando.

Più facile collegare accessori OnePlus e Fitbit

Negli ultimi giorni si sono infatti moltiplicate le segnalazioni riguardanti cuffie di alcuni produttori, OnePlus e Bose fra tutti, ma soprattutto gli smartwatch Fitbit. Quando si prova a collegare un nuovo smartwatch Fitbit infatti, o dopo averlo rimosso e ripristinato, viene mostrata la nuova interfaccia, che può comunque essere nascosta, che semplifica le operazioni di accoppiamento.

Se una piccola icona nell’area delle notifiche può facilmente passare inosservata, anche l’utente più distratto faticherà a non vedere una simile finestra, decisamente invasiva ma utile per completare l’abbinamento dei nuovi accessori in maniera rapida e sicura. Inoltre la nuova interfaccia mostra chiaramente una immagine del nuovo prodotto da collegare allo smartphone, senza sigle astruse o nomi tagliati che potrebbero generare confusione.

Nel caso dei dispositivi Fitbit, compagnia da poco entrata a par parte del gruppo Google, è sufficiente premere il tasto Set up, o configura, per avviare la companion app che permetterà di completare la configurazione del nuovo prodotto, mentre nel caso di cuffie o speaker verrà visualizzato un tasto Connetti, visto che non serviranno altri passaggi per iniziare a utilizzarli.

Un bel passo avanti per l’abbinamento di prodotti Bluetooth, che speriamo venga presto esteso ad altri marchi e tipologie di prodotti, per rendere semplice l’operazione anche a chi mastica poco la tecnologia.