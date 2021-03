Xiaomi quest’oggi ha lanciato un’edizione speciale del suo modello di punta, il Mi 11 5G. Questa edizione molto particolare ed appariscente sarà disponibile soltanto in Cina e si chiama Star Diamond Gift Box Edition. Come capita spesso con le edizioni speciali degli smartphone, anche questo Xiaomi è piuttosto particolare per quanto riguarda la scocca ma la componentistica interna rimane identica alla sua versione base.

Come lascia intendere anche il nome, le particolarità iniziano dalla scatola, che è tempestata da glitter, riprendendo il pattern dello smartphone stesso. Oltre al telefono, ad avere un aspetto scintillante è anche la cover fornita dal produttore cinese. I designer di questa edizione speciale hanno affermato di essersi ispirati a una pioggia di diamanti e ad un cielo notturno stellato.

Design diverso ma il cuore rimane lo stesso

Pur essendo una edizione speciale, le specifiche rimangono identiche all’ormai già affermato e apprezzato Mi 11 5G, con un SoC Snapdragon 888, 12 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di memoria interna. Lo schermo è un AMOLED da 6,81 pollici con risoluzione 3200 x 1440 e un punch-hole per la fotocamera anteriore. Il display ha un refresh rate adattivo che può passare grazie anche a una buona integrazione software da un minimo di 30 a un massimo di 120 Hz ed è protetto dal Gorilla Glass Victus.

Lo Xiaomi Mi 11 5G ha inoltre tre fotocamere posteriori, quella principale è dotata di un sensore da 108 Megapixel mentre le altre due sono una “telemacro” da 5 MP e una grandangolare da 13 Megapixel. Il telefono è dotato di Android 11 grazie alla MIUI 12 (ed è disponibile la beta della versione 12.5) e al momento Xiaomi non ha reso noto il prezzo per il mercato cinese di questa edizione speciale Star Diamond Gift Box Edition.

Leggi anche: migliori smartphone Xiaomi