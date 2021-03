A seguito del teardown ufficiale di Xiaomi Mi 11 5G, in queste ore il team di iFixit ha smontato Xiaomi Mi 11 5G per mostrarci il suo interno, la disposizione dei componenti di altissimo livello e quanto sia più o meno semplice riparare lo smartphone cinese di fascia alta in caso di manutenzione.

Tutto al top ma occhio alle riparazioni

Iniziamo subito col dire che il retro di Xiaomi Mi 11 5G è legato al telaio in metallo da una lingua di colla facilmente rimovibile tramite una pistola termica e l’ausilio di qualche piccolo dispositivo in plastica da sfruttare come leva. Appena rimosso il retro in vetro è possibile notare la bobina per la ricarica wireless poggiata subito sopra la batteria, con il modulo fotografico ben visibile nella porzione superiore del terminale Android.

La presenza di componenti di così alto livello – Xiaomi, questa volta, non si è davvero tirato indietro e ha puntato al meglio del meglio – implica necessariamente la presenza di molti cavi e connettori essenziali per collegare i vari moduli e sensori alla scheda madre. Per iFixit tutto ciò rappresenta uno dei punti critici del teardown di Xiaomi Mi 11 5G, a cui si aggiunge anche la presenza di vari componenti direttamente saldati sulla scheda madre.

Il colosso cinese ha però aggiunto due comode “alette” per la rimozione della batteria e la possibilità di separare il display senza dover mettere mano alla batteria. Restano però alcuni compromessi relativi ad esempio al sensore per le impronte digitali integrato nel display: per iFixit potrebbe portare facilmente alla rottura del pannello.

Xiaomi Mi 11 5G riceve un punteggio pari a 4 su 10 nella scala di riparabilità di iFixit, il che dovrebbe mettere bene in guardia coloro i quali vorrebbero accedere ai segreti dello smartphone senza averne le giuste competenze.

