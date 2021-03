L’inverno si avvia alla conclusione e Unieuro si prepara ad accogliere la nuova stagione lanciando il volantino “La primavera degli sconti“, valido sia online sia nei punti vendita aderenti. La promozione è già disponibile e lo sarà fino al 28 marzo: pronti a scoprire tutte le offerte su smartphone e tablet Android?

Le offerte Android del volantino Unieuro (15-28 marzo 2021)

Il nuovo volantino Unieuro è particolarmente ricco di offerte sulla tecnologia e mette a disposizione il pagamento a tasso zero (TAN e TAEG 0%) in 10 mesi per gli importi tra i 699 e i 5000 euro. Prima di procedere e di dare uno sguardo alle migliori occasioni riguardanti smartphone e tablet Android, vi ricordiamo che potete già utilizzare i buoni sconto da 20 euro guadagnati con il volantino di San Valentino (c’è tempo fino al 18 aprile 2021).

Offerte smartphone Android Unieuro

Offerte tablet Android Unieuro

Se volete consultare tutte le offerte online Unieuro de “La primavera degli sconti” potete seguire il link qui sotto. Se preferite sfogliare il volantino potete invece recarvi a questo indirizzo. Siete riusciti a trovare il vostro prossimo dispositivo Android?