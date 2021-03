Il 19 marzo 2021, come accade ogni anno, si celebrerà la Festa del papà e, in vista di questa ricorrenza, TIM ha pensato bene di lanciare un’iniziativa promozionale dedicata, con offerte interessanti su due smartphone 5G.

La promozione di TIM per la Festa del papà 2021 si svolge nei punti vendita fisici aderenti all’iniziativa, è già in corso dal 13 marzo e, a meno di cambiamenti dell’ultima ora, rimarrà valida fino al 21 marzo prossimo.

Gli smartphone coinvolti sono Xiaomi Mi 10T e Samsung Galaxy A32 5G, gli sconti previsti arrivano fino a 150 euro rispetto ai prezzi di listino e valgono – fino ad esaurimento scorte – in caso di acquisto con pagamento in un’unica soluzione.

In particolare:

Samsung Galaxy A32 5G è disponibile all’acquisto con pagamento in un’unica soluzione al prezzo di 249,90 euro (con uno sconto di 50 euro rispetto al prezzo di listino di 299,90 euro);

è disponibile all’acquisto con pagamento in un’unica soluzione al prezzo di (con uno sconto di 50 euro rispetto al prezzo di listino di 299,90 euro); Xiaomi Mi 10T è disponibile all’acquisto con pagamento in un’unica soluzione al prezzo di 349,90 euro (con uno sconto di 150 euro rispetto al prezzo di listino di 499,90 euro).

In entrambi i casi, per effetto dell’acquisto di uno smartphone 5G, il cliente ha diritto alla Promo 5G gratis, ovvero 3 mesi di prova gratuita del 5G di TIM, al termine dei quali il cliente è libero di decidere se disattivarlo o se mantenerlo attivo mediante la 5G ON XTe a 5 euro al mese.

Questa nuova promozione naturalmente non esclude che gli stessi smartphone possano essere disponibili nei negozi TIM anche a condizioni differenti, ad esempio in caso di acquisto con pagamento rateizzato.

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone da regalare per la Festa del papà o in generale, non dimenticate di consultare la nostra guida sempre aggiornata.

