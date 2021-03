Samsung Galaxy S21 Ultra è già di per sé uno smartphone decisamente ultra e costoso, ma qualora per voi non fosse ancora abbastanza, non temete: Caviar ne ha appena realizzato una Limited Edition con un chilogrammo di oro 24 carati al posto della cover posteriore.

L’azienda russa Caviar è solita realizzare edizioni limitate, estremamente lussuose e di nicchia di smartphone mainstream e se un paio di mesi fa vi avevamo mostrato le sue personalizzazioni di Samsung Galaxy S21 Ultra, con questo Goldphone si è spinta oltre, e nemmeno di poco.

Il retro dell’ultimo smartphone di punta di casa Samsung, come potete vedere dalle immagini seguenti, è stato completamente stravolto e rimpiazzato da un lingotto d’oro 24 carati con tanto di incisioni – “Caviar – Royal Gift“, “Fine Gold – 999.9“, “Net Wt 1000g” “Limited Edition” – per rendere il tutto ancora più sobrio.

Sebbene Caviar utilizzi solitamente oro 18 carati per le sue creazioni di lusso, in questo caso ha optato per oro più puro a 24 carati (99,9% di purezza contro 75%), in quanto l’oggetto viene concepito più come un investimento che come uno smartphone da utilizzare nel quotidiano.

Questa, in effetti, è la parte più sensata di tutto il discorso: Samsung Galaxy S21 Ultra è già uno smartphone piuttosto ingombrante, il peso di 1 kg e lo spessore considerevole lo renderebbero praticamente inutilizzabile; senza tralasciare il fatto che il comparto fotografico posteriore, uno dei principali punti di forza del device, qui è stato completamente rimosso.

Samsung Galaxy S21 Ultra Limited Edition (Goldphone) è acquistabile sul sito ufficiale di Caviar nei tagli di memoria da 128 GB, 256 GB e 512 GB con prezzi che partono da 169.000 dollari (141.677,50 euro al cambio). Se ve ne siete innamorati e volete acquistarlo, vi conviene fare in fretta: ne esistono solo 7 unità. Qui sotto trovate il video ufficiale, intanto ecco il link per l’acquisto:

Samsung Galaxy S21 Ultra Limited Edition (Goldphone)