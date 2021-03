OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro continuano ad essere i protagonisti di una lunga serie di anticipazioni e rumor da ormai diverse settimane, ed in queste ore abbiamo modo di ammirare alcuni render ufficiali e le fotografie scattate dal modello OnePlus 9 Pro.

Render e scatti fotografici ufficiali

Ishan Agarwal ha pubblicato su Twitter i render ufficiali di entrambi gli smartphone in cui vengono mostrati i design e le varianti cromatiche. OnePlus 9 è atteso nelle colorazioni Stellar Black, Artic Sky e Winter Mist. I render mostrano un dispositivo munito di un pannello piatto e una fotocamera punch hole nell’angolo superiore sinistro. L’aspetto più interessante del design è la probabile presenza di un pannello posteriore in plastica.

Il fratello maggiore, OnePlus 9 Pro, è invece atteso nelle colorazioni Astral Black, Morning Mist e Pine Green. In questo caso i render svelano la presenza di un pannello curvo sui lati e un pannello posteriore in vetro.

Uno degli aspetti più interessanti della nuova famiglia di dispositivi di fascia alta è ovviamente la fotocamera, i cui scatti sono stati pubblicati su Twitter. Le foto provenienti da OnePlus 9 Pro sono evidentemente di altissimo livello e ci anticipano di cosa è capace lo smartphone, ma è chiaro che per un giudizio complessivo e definitivo è necessario avere i nuovi smartphone fra le mani per capire per davvero quali sono le qualità e soprattutto i limiti dei moduli fotografici di OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro.

OnePlus 9 Pro OFFICIAL Camera Samples Thread#OnePlus9Series pic.twitter.com/UOkmbQoiAn — TechDroider (@techdroider) March 14, 2021

Il 23 marzo, data di lancio ufficiale della nuova famiglia di smartphone di fascia alta, si avvicina sempre di più e siamo certi che avremo modo di scoprire ulteriori informazioni su entrambi i dispositivi nei pochi giorni che ci separano dall’evento di presentazione.

Cosa ne pensate dei render di OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro? E degli scatti fotografici? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.