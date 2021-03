Con i cinema chiusi da tempo a causa dell’attuale situazione sanitaria i servizi di streaming stanno prendendo sempre più piede e sempre più spesso offrono prime visioni assolute da gustarsi comodamente a casa. Chi non ha una smart TV, o ha un modello che non supporta i clienti dei tanti servizi disponibili, deve però rivolgersi ad altre soluzioni come il box TV T95 di cui vi parliamo oggi, in offerta su eBay.

TV Box T95 in promozione su eBay

Il box TV T95 è dotato di Android 10, quindi risulta adeguato a eseguire anche le versioni più recenti delle applicazioni Android, siano esse giochi, clienti di servizi di streaming o applicazioni di utilità. E grazie alla presenza due porte USB potrete collegarci chiavette e hard disk nei quali avete archiviato i vostri video personali, raccolte fotografiche o film e serie TV acquisiti su altre piattaforme.

Solitamente i box TV Android proposti in rete sono dotati di scarsi quantitativi di RAM e memoria interna, rendendone difficile l’utilizzo. Non è il caso di T95, disponibile in 4 diverse varianti che raggiungono 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. E grazie all’offerta speciale di oggi potrete acquistare il bundle che include la tastiera M4H8, ideale per inserire i testi più rapidamente rispetto al classico telecomando.

Se dovete inserire password, indirizzi email, navigare in Rete o configurare il vostro media center, una tastiera si rivelerà come la miglior alleata. Il box TV T95 dispone di un chipset Allwinner H616 con processore quad core Cortex-A53 a 64 bit, GPU Mali-G31 MP2 e quattro tagli di memoria: 2-16 GB, 4-32 GB, 4-64 GB e 4-128 GB, oltre a porte USB 3.0 e connettore HDMI 2.0a.

Il chipset è in grado di supportare la decodifica H.165 e VP9 per contenuti con risoluzione fino a 6K, il tutto in maniera fluida. E grazie alla connettività WiFi a doppia banda potrete avere una connessione sempre stabile e veloce. Anche il Bluetooth 5.0 permetter di collegare accessori, come tastiera, mouse, cuffie e speaker, in maniera stabile, con ridotti consumi e una migliore velocità di trasmissione.

Si parte da 27,99 euro per la versione 2-16 GB senza tastiera, anche se vi raccomandiamo il modello 4-64 GB a 39,55 euro o meglio ancora il modello 4-128 GB a 47,52 euro. Aggiungendo una piccola cifra, circa 5 euro per i due modelli più costosi, potrete avere anche la tastiera, che permetterà di inserire più rapidamente tasti lunghi, codici e password.

Informazione Pubblicitaria