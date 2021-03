Sono sbarcati sullo store ufficiale di Nokia tre nuovi power bank dedicati a chi è alla ricerca di un valido accessorio per avere a propria disposizione uno smartphone sempre carico per affrontare tutte le attività che una normale giornata di lavoro richiede: stiamo parlando di Nokia Power Bank P6201, P6202 e P6203.

Si tratta di tre dispositivi che si caratterizzano per un design molto simile e per una capacità che va da 10.000 mAh a 30.000 mAh, così da riuscire a soddisfare le diverse esigenze di ciascun utente.

Le principali feature di Nokia Power Bank P6201, P6202 e P6203

Iniziamo dal modello più piccolo, Nokia Power Bank P6201, che può contare su una capacità di 10.000 mAh, una forma quadrata con gli angoli arrotondati, un display LED che mostra la percentuale di carica residua (basta scuoterlo per sapere se è arrivato il momento di ricaricarlo), dimensioni contenute, due porte in uscita USB-A (una con potenza di uscita di 5 W e l’altra di 10,5 W), il supporto alla tecnologia PD20W e due porte in entrata (una USB Type-C e una Micro-USB).

Passando a parlare di Nokia Power Bank P6202, questo accessorio può contare su un design simile a quello del fratello minore ma con uno spessore più elevato e una colorazione tendente al blu, una capacità di 20.000 mAh, 4 LED indicatori dello stato di carica residua, due porte in uscita USB-A (4.5V/5A, 5V/4.5A, 9V/2A, 12/1.5A) e una porta USB Type-C in entrata (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A) e in uscita (5V3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A), con la possibilità di ricaricare fino a tre device contemporaneamente (inclusi quelli a bassa carica, come le cuffie auricolari).

Infine, Nokia Power Bank P6203 è il modello più grande, forte di una capacità di 30.000 mAh e dotato di un design rettangolare, una colorazione bianca, tre porte USB-A (5V/4.5A, 4.5V/5A, 9V/2A, 12/1.5A) e due porte USB Type-C in entrata (5V/3A, 9V/2A) e in uscita (5V/2.4A, 5V3A, 9V2.22A, 12V1.5A), con la possibilità di ricaricare fino a quattro device contemporaneamente.

I tre i power bank di Nokia sono elencati come in arrivo. Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore per scoprire i loro prezzi e i mercati in cui saranno disponibili.

