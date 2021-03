Da anni ormai vi raccontiamo delle difficoltà che HTC sta attraversando in ambito mobile ma il produttore di tanto in tanto continua a lanciare nuovi smartphone e l’ultimo della serie è stato annunciato ufficialmente nelle scorse ore: stiamo parlando di HTC Wildfire E3.

Si tratta del naturale successore di HTC Wildfire E2, device di fascia bassa lanciato in Russia lo scorso agosto (ad un prezzo pari, al cambio, a circa 115 euro) e anche tale nuovo modello farà il suo esordio ufficiale in questo Paese.

Le principali caratteristiche di HTC Wildfire E3

Così come il suo predecessore, anche HTC Wildfire E3 è uno smartphone di fascia bassa, così come ci ricorda la sua scheda tecnica: tra le sue principali feature, infatti, troviamo un display IPS da 6,51 pollici con risoluzione HD+ (1.560 x 720 pixel), un processore MediaTek Helio P22 e una scocca in policarbonato di dimensioni piuttosto generose (165,7 x 76,57 x 8 mm, con un peso di 186 grammi).

Per quanto riguarda l’aspetto della memoria, HTC Wildfire E3 può contare su 4 GB di RAM e 64 GB o 128 GB di memoria integrata (con la possibilità di espansione grazie al supporto MicroSD) mentre è piuttosto completa la connettività (supporto Dual-SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, USB Type-C e ingresso jack audio da 3,5 mm).

Tra le altre feature di HTC Wildfire E3 troviamo una fotocamera frontale da 13 megapixel, una quadrupla fotocamera posteriore (con sensore primario da 13 megapixel, ultra grandangolare da 8 megapixel, macro da 2 megapixel e di profondità da 2 megapixel), un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali posizionato sul retro, una batteria da 4.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 10 W) e Android 10.

Prezzi e disponibilità del nuovo smartphone di HTC

HTC Wildfire E3 in Russia sarà disponibile in due colorazioni (Blue e Black) ad un prezzo pari al cambio a circa 150 euro. Al momento non vi sono informazioni su una sua eventuale commercializzazione in altri mercati.