Gli smartphone Google Pixel sono oggetto di continui aggiornamenti e, di tanto in tanto, alcuni di questi update introducono qualche bug più o meno fastidioso e nelle scorse ore ne è stato segnalato uno nuovo che riguarda l’ora legale, il cui ingresso negli Stati Uniti e in Canada è avvenuto proprio ieri (nella notte tra sabato e domenica).

Stando alle segnalazioni di diversi utenti, alcuni smartphone Google Pixel alle ore 02,00 non hanno fatto il salto automatico alle ore 03,00 e ciò ha causato in alcuni casi l’attivazione della funzionalità studiata dal team di Google per quando ci si trova in un Paese con un orario diverso da quello proprio (l’ora corretta appariva nell’app Orologio ma non per il sistema).

Di solito i telefoni Google Pixel non hanno incontrato difficoltà nel passaggio dall’ora legale a quella solare (e viceversa) e le segnalazioni di questo nuovo piccolo bug riguardano device che utilizzano la funzione di orario fornito dalla rete e fuso orario (tali voci si trovano nel menu delle Impostazioni, all’interno della sezione Sistema, nella scheda Data e ora).

Risolvere questo piccolo bug di Google Pixel è molto semplice

Fortunatamente la risoluzione di tale bug non richiede un grande impegno: è sufficiente, infatti, riavviare lo smartphone per ritrovarsi con l’orario impostato in modo corretto.

I possessori di Nest Hub e Smart Display con Google Assistant non hanno riscontrato un problema del genere (il team di Google ha anche pubblicato un divertente post su Twitter al riguardo), che sembra essere pertanto relativo solo agli smartphone.

Stando a quanto si apprende, il bug in questione non sembra riguardare tutti i dispositivi Google Pixel ma è comunque molto diffuso (le segnalazioni pari siano davvero numerose) e probabilmente tanti utenti hanno avuto qualche piccolo inconveniente con la propria sveglia (per fortuna il cambio dell’ora avviene tra il sabato e la domenica).

