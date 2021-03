Settimana scorsa vi avevamo mostrato alcune delle più importanti novità di Google Chrome 89, l’ultima versione disponibile del browser web di Google. Da diverso tempo si parla dello sviluppo di Google Chrome a 64 bit e del relativo supporto agli smartphone Android muniti di un preciso hardware, ma finora il colosso di Mountain View non aveva mai pubblicato informazioni dettagliate circa quali smartphone sarebbero stati in grado di utilizzare l’app a 64 bit.

Android 10 e almeno 8 GB di RAM

In un post ufficiale scopriamo che il team di sviluppo di Google Chrome reputa essenziale la presenza di uno smartphone munito di Android 10 (o superiore) e almeno 8 GB di RAM. Considerando la popolarità della precedente versione di Android, gli smartphone Android con almeno 8 GB di RAM non sono ancora così disponibili sul mercato, soprattutto nella fascia media. La disponibilità di un modulo RAM di queste dimensioni è evidentemente necessario per garantire al browser la potenza necessaria per funzionare senza intoppi.

“Per quelli di voi che hanno acquistato i dispositivi Android più recenti (Android Q + e 8 GB + di RAM), abbiamo ricostruito Chrome come binario a 64 bit, offrendovi un Chrome più stabile che è fino all’8,5% più veloce per caricare le pagine e il 28% più fluido quando si tratta di scorrimento e latenza di input“, si legge nella nota ufficiale.

Nel caso in cui non sappiate quale versione di Google Chrome sia installata sul vostro smartphone, potete scoprirlo inserendo il codice “chrome://version” all’interno della barra degli indirizzi. Nel caso in cui non disponiate della versione a 64 bit, potete provare ad installarla tramite questo link di APK Mirror o attraverso il badge del Play Store sottostante.