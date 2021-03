Cronaca degli ultimi giorni è l’allarmismo (eccessivo, secondo gli esperti) circa un lotto di vaccini AstraZeneca contro il Covid-19. Se avete letto i giorniali negli ultimi giorni, infatti, avrete sicuramente appreso del blocco di uno specifico lotto di vaccini AstraZeneca contro il Coronavirus per valutarne la sicurezza a seguito di morti sospette.

Non c’è nessun comunicato AIFA

In queste ore, come sottolinea la Polizia Postale in una nota ufficiale, “sta circolando sulla rete un falso comunicato AIFA nel quale viene fatto divieto di utilizzo di diversi lotti di vaccino AstraZeneca contro il Covid19“. La pubblicazione di queste false notizie non solo mette in pericolo le vite di chi leggendo queste informazioni rifiuta di farsi vaccinare, ma crea un clima di ostilità verso gli operatori sanitari e l’intera comunità scientifica da ormai più di un anno impegnati a sconfiggere il Coronavirus con lo sviluppo dei vaccini.

Nella nota apprendiamo inoltre che, l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), “ha smentito la notizia ribadendo che l’unico lotto di vaccino AstraZeneca oggetto del divito d’uso sul territorio nazionale è il numero ABV2856“. Il nostro consiglio è quello di dubitare sempre delle comunicazioni provenienti da fonti non meglio dichiarate, soprattutto se condivise più e più volte tramite i canali social.

Nel caso voleste rimanere informati sulle ultime informazioni certe e certificate sui vaccini contro il Covid-19, vi consigliamo di salvare fra i preferiti il sito web ufficiale dell’Agenzia Italiana del Farmaco. Infine, nel caso in cui veniste a contatto con queste false informazioni, vi esortiamo ad informare immediatamente la Polizia Postale tramite questo link.