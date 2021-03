Quale potrebbe essere il momento giusto per acquistare Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra? Analizzando l’andamento dei prezzi dei modelli precedenti, idealo prova a prevedere quello degli smartphone di quest’anno.

Andamento prezzi Samsung Galaxy S21

La serie Samsung Galaxy S21 è una delle più popolari in ambito Android, ma visto il tipo di dispositivi si parte da cifre piuttosto alte: il listino recita infatti, rispettivamente, 879, 1079 e 1279 euro.

Per quanto riguarda il modello “base”, il più compatto, a partire dal secondo mese è già possibile risparmiare fino al 20,4%. In base all’analisi idealo, dopo nove mesi dal lancio (cioè verso inizio autunno 2021) sarà possibile portarselo a casa con un risparmio del 30,2% rispetto al cartellino iniziale. Come potete vedere dal quarto mese la curva si appiattisce e le cifre scendono sempre meno rapidamente.

Passando a Samsung Galaxy S21+ abbiamo un calo meno consistente in queste prime settimane di commercializzazione, ma potremmo vedere un -30,9% già al quinto mese (giugno 2021). Sarà poi più difficile scendere ulteriormente, come si può vedere dal grafico qui sotto.

Diamo infine uno sguardo al possibile andamento dei prezzi di Samsung Galaxy S21 Ultra, il modello più costoso. Ci è voluto un solo mese per scendere del 18,1%, e nei prossimi mesi si continuerà a calare: si prevede un -38,1% al sesto mese, che porterebbe la cifra richiesta vicina agli 800 euro.

Vi ricordiamo che l’analisi è stata effettuata in base all’andamento dei prezzi dei modelli precedenti del produttore sud-coreano sul portale idealo. Avete già acquistato il vostro Samsung Galaxy S21 o state aspettando il momento giusto per procedere? Se siete indecisi avete a disposizione la recensione di tutti e tre i modelli.