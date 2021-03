Brutte notizie per chi attende con impazienza il lancio della serie OnePlus 9 per scoprire se la collaborazione con il popolare brand fotografico Hasselblad avrà come effetto un notevole miglioramento del comparto imaging dei nuovi smartphone del produttore cinese: il CEO dell’azienda, infatti, ha reso noto che quest’anno i nuovi telefoni dell’azienda non saranno inviati allo staff di DxOMark per le relative recensioni.

Nelle scorse ore il team di OnePlus ha pubblicato sul forum ufficiale dell’azienda un post di approfondimento dedicato al comparto fotografico della nuova serie di smartphone, mettendo in risalto le novità che gli utenti potranno attendersi dalle soluzioni sviluppate in collaborazione con Hasselblad.

La serie OnePlus 9 non sarà inviata a DxOMark

In sostanza, le aspettative dei fan di OnePlus sono piuttosto elevate e forse è anche per tale motivo che Pete Lau ha reso noto che nessun modello della serie OnePlus 9 sarà inviato a DxOMark.

L’annuncio del CEO di OnePlus ha suscitato un po’ di sorpresa tra gli addetti ai lavori, in quanto il produttore cinese rientra tra le aziende che di recente hanno messo a disposizione di DxOMark i propri nuovi device.

Pur non essendo stata fornita una motivazione per la decisione presa da OnePlus, pare che ad influire potrebbero essere state le recenti recensioni ritenute da alcuni imperfette (basti pensare ad esempio a quella relativa a Samsung Galaxy S21 Ultra, che ha suscitato non poche critiche).

A questo punto il team di DxOMark non sarà in grado nel breve termine di recensire né le fotocamere di OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro (sia quella frontale che quella posteriore) né i loro display o il comparto audio.

Ricordiamo che la nuova serie di punta di OnePlus sarà presentata ufficialmente martedì 23 marzo e insieme agli smartphone ci sarà anche il tanto atteso primo smartwatch dell’azienda.

