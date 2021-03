Spotify ha deciso di camminare su un campo minato espandendo la beta della funzionalità Group Session alle auto. A partire da oggi fino a cinque passeggeri in auto possono controllare contemporaneamente la musica in riproduzione scavalcando l’autorità del conducente.

La sessione di gruppo è stata lanciata lo scorso anno come beta ed è limitata agli abbonati premium di Spotify. Dopo che un host ha avviato una sessione possono unirsi fino a cinque altri utenti che hanno il controllo completo condiviso sulla playlist con la facoltà di riprodurre, mettere in pausa e saltare i brani a piacimento.

Fortunatamente sembra che il conducente avrà ancora il potere di revocare l’accesso in qualsiasi momento, tuttavia questa funzionalità potrebbe impattare sull’equilibrio tra le persone in viaggio.

Le sessioni di gruppo di Spotify arrivano su Polestar 2

Al momento la versione beta ampliata della sessione di gruppo di Spotify è disponibile solo per la berlina completamente elettrica Polestar 2 di Volvo che attualmente rappresenta l’unica auto sul mercato che utilizza Android Automotive, ma è possibile che in futuro l’opzione Group Session si espanderà poiché la piattaforma per auto di Google sta arrivando sempre su più veicoli.

Il mese scorso Spotify ha deciso di limitare il cast di un brano o di un podcast su smart speaker e smart display ai soli utenti che dispongono di un account Premium.