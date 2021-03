OnePlus 9 Pro non è ancora stato svelato al mondo dall’azienda cinese, ma tante sono le informazioni giĂ emerse in rete in questi mesi; l’ultima riguarda la strabiliante capacitĂ di ricarica che caratterizzerĂ il nuovo smartphone di punta di OnePlus.

OnePlus 9 Pro raggiungerĂ i 50 W nella ricarica senza fili

OnePlus 9 Pro sarà infatti in grado di ricaricarsi senza fili con una potenza di 50 Watt, per una ricarica rapida nel vero senso della parola. Il balzo in avanti è notevole rispetto al predecessore, che si fermava a 30 Watt, e che porterà OnePlus 9 Pro a offrire tempi di ricarica davvero contenuti.

Per supportare questa nuova abilità , OnePlus dovrebbe lanciare insieme allo smartphone un nuovo caricabatteria Warp Charge, in grado di arrivare ad erogare wattaggi così elevati. Sottolineiamo che queste nuove informazioni non sono ancora ufficiali, e pertanto da prendere con le pinze fino al prossimo 23 marzo.

Non resta quindi che attendere la presentazione ufficiale della nuova serie OnePlus 9.

In copertina OnePlus 8 Pro