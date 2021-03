Dal team di DxOMark arriva un nuovo interessante contenuto dedicato a chi ha deciso di acquistare OnePlus 8T e desidera avere qualche informazione in più sul suo comparto fotografico: dopo i test relativi al display e al comparto fotografico posteriore, per lo smartphone di fascia alta di OnePlus è arrivato il momento di fare vedere cosa è in grado di garantire per quanto riguarda la fotocamera frontale.

Ricordiamo che OnePlus 8T può essere considerato una sorta di versione potenziata di OnePlus 8 (con alcune modifiche per quanto riguarda la fotocamera, la batteria e il refresh rate dello schermo) ed è animato dal medesimo processore, il Qualcomm Snapdragon 865.

Per quanto riguarda la fotocamera frontale, OnePlus 8T può contare su un sensore da 16 megapixel (1/3.06″ con pixel da 1.0µm), dotato di un’apertura F/2.4, messa a fuoco fissa, flash attraverso il display e capace di registrare video in risoluzione 1080p a 30 fps.

Come si è comportata la fotocamera selfie di OnePlus 8T

Il risultato complessivo ottenuto dallo smartphone di OnePlus secondo i test di DxOMark è stato 82 punti (80 punti per le foto e 84 punti per i video), raggiungendo così nella sua speciale classifica Apple iPhone Xs Max, alle spalle di Samsung Galaxy A71 (83 punti) e davanti Vivo X51 5G e Samsung Galaxy S9+ (81 punti), per un posizionamento un po’ deludente nella parte bassa (il primo in classifica è Huawei Mate 40 Pro con 104 punti).

A dire dei tester, OnePlus 8T è in grado di garantire selfie discreti soprattutto all’aperto e alla distanza focale ottimale (da 30 cm a 50 cm), con risultati nitidi e ben esposti mentre i suoi limiti si manifestano a distanze maggiori a causa dell’obiettivo a fuoco fisso.

Tra gli aspetti più positivi vi sono l’esposizione accurata in foto e video, la gestione del rumore, l’effetto bokeh e il bilanciamento del bianco nei video all’aperto. Meno convincenti, invece, sono la profondità di campo, il rumore in condizioni di luce difficili e la gamma dinamica limitata.

Potete trovare tutti i test eseguiti da DxOMark seguendo questo link.

