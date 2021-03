Xiaomi Mi 10 è stato uno tra i primi smartphone a supportare la connettività 5G e, trattandosi di un top di gamma, i suoi possessori si sarebbero aspettati l’aggiornamento di Android 11 in tempi brevi, e invece sono rimasti molto delusi. Oggi lo saranno ancora di più, dato che i problemi sono confermati.

Android 11 per Xiaomi Mi 10 5G posticipato, secondo un moderatore del forum ufficiale

L’aggiornamento ad Android 11 per Xiaomi Mi 10, a quanto sembra, ha incontrato non poche difficoltà, a causa della presenza di importanti bug che hanno spinto l’azienda ad interrompere il rilascio, almeno in Europa dove nessuno l’ha ricevuto. A chiarire in maniera definitiva la questione, che ha lasciato perplessi gli utenti per molto tempo, è stato oggi un moderatore del forum ufficiale mi.com (NdR, si veda lo screenshoot qui riportato), non si tratta quindi di una mera voce di corridoio o di un’indiscrezione da fonti anonime.

Le brutte notizie per i possessori di Xiaomi Mi 10 5G, però, potrebbero non essere finite qui: infatti lo stesso moderatore riconosce che Xiaomi non ha comunicato ancora una data, nemmeno approssimativa, per il rilascio di una versione stabile della MIUI basata su Android 11. Speriamo che presto ci saranno novità.

