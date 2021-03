Come altre società, anche Xiaomi sta cercando di sfruttare il crescente interesse per realtà come Clubhouse offrendo una variante della stessa esperienza.

Il colosso cinese sta già provando a entrare nel mondo dei social vocali con il nuovo servizio Mi Talk, ma l’azienda ha deciso di lanciare una nuova app sperimentale chiamata HEYY.

HEYY dovrebbe aiutare i single a trovare l’anima gemella

L’applicazione lanciata di recente permette agli utenti di conoscersi tramite brevi chat vocali e si presenta come una piattaforma di speed dating online che riunisce un gran numero di utenti single per aiutarli a trovare la persona più adatta in base agli interessi.

L’identità degli utenti è certificata dal controllo di un documento e attualmente HEYY è composta da sei sezioni principali: la sala della dea, la sala degli sportivi, la sala karaoke, i giochi, gli appuntamenti al buio e l’ascolto della radio.

Il ruolo di Cupido sarà ricoperto dall’IA del sistema che si occuperà di abbinare il partner di chat più appropriato in base all’interesse e alla voce dell’utente.

Sebbene HEYY e Mi Talk siano fondamentalmente dei social audio simili, il loro scopo è molto diverso. Il primo sembra un’app più orientata agli incontri per giovani, mentre la seconda è specializzata in discussioni sulla tecnologia. Ieri Xiaomi ha svelato i prezzi e la data di uscita dei Redmi Note 10 in Italia.