Insieme a Google, Xiaomi, Samsung, Huawei e vivo, OPPO è una di quelle aziende che, quest’anno, dovrebbe lanciare almeno uno smartphone pieghevole. Inutile nasconderlo: il colosso cinese ha lasciato tutti a bocca aperta quando ha mostrato il suo OPPO X 2021, uno smartphone innovativo che, anziché piegarsi, si arrotola. Questo dispositivo è dotato di un display OLED flessibile capace di estendersi da 6,7 pollici a 7,4 pollici con un semplice gesto, ovvero facendo scorrere il dito dal basso verso l’alto sul bordo destro dello smartphone. Peccato, però, che al momento OPPO X 2021 sia solo un concept, e pare proprio che sia destinato a rimanere tale almeno per tutto l’anno corrente.

OPPO avrebbe però un piano B (o si tratta, forse, del piano A?): un altro smartphone dal display flessibile, un pieghevole. Non dovrebbe trattarsi di un flip phone del tipo Samsung Galaxy Z Flip, quanto, piuttosto, di un foldable in stile Samsung Galaxy Z Fold 2. Le voci arrivano direttamente dalla Cina e sostengono che il primo smartphone pieghevole di casa OPPO verrà lanciato entro il secondo trimestre dell’anno, quindi tra il mese di aprile e quello di giugno. Al momento, tuttavia, non si hanno ancora molte informazioni a riguardo e nel corso di questi mesi abbiamo visto più concept di questo genere, per cui risulta anche piuttosto difficile cercare di prevedere quale sarà il primo smartphone pieghevole OPPO a vedere la luce.

Quest’anno potrebbe arrivare anche il primo tablet OPPO

Oltre ciò, tra i piani di OPPO di quest’anno ci sarebbero anche un tablet e un notebook. In queste ultime ore sono emerse in Rete nuove informazioni che riguarderebbero proprio il primo tablet di OPPO. Più nello specifico, stando a quanto dichiarato da ITHome, l’azienda sarebbe in questo momento in trattativa con i fornitori dei quali, però, non ne sono stati diffusi i nomi. Non sappiamo, dunque, chi siano i partner di OPPO nella realizzazione di questo primo tablet, ma molto probabilmente per la maggior parte si tratterà di fornitori locali.

Così facendo, anche OPPO tenta di inserirsi in un mercato al momento dominato da Apple con i suoi iPad. Un segmento specifico in cui hanno cercato – e continuano a farlo – di inserirsi anche produttori come Samsung, Huawei, Honor e Lenovo senza però raggiungere grandi risultati. E’ anche vero che il mercato dei tablet ha visto una forte crescita in quest’ultimo anno, quando la pandemia da Coronavirus ha costretto le scuole a chiudere e obbligato gli studenti alla didattica a distanza: in molti casi, il tablet si è rivelato molto più pratico e accessibile rispetto a un computer. Questo potrebbe essere uno dei motivi che avrebbero spinto OPPO a decidere di intraprendere questa strada.