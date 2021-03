Nel corso delle ultime ore non si parla altro che di OPPO Find X3 Pro e della sua incredibile fotocamera microlens con zoom 60x – ma anche della sua scheda tecnica da vero campione di potenza. C’è da dire, però, che OPPO Find X3, il quarto device che rientra all’interno della famiglia OPPO Find X3 Series presentata giusto ieri, ha le carte in regola per competere contro i big senza troppi compromessi.

OPPO Find X3 arriva senza compromessi

Con una scheda tecnica quasi del tutto identica a quella del fratello OPPO Find X3 Pro, il modello OPPO Find X3 arriva sul mercato cinese ad un prezzo decisamente più abbordabile ma con una scheda tecnica incredibilmente interessante. Numeri alla mano, la differenza più marcata fra questa variante e quella “Pro” è relativa alla CPU – Qualcomm Snapdragon 870 contro Qualcomm Snapdragon 888 – e la RAM.

Per il resto troviamo lo stesso incredibile pannello AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ (3216 x 1440 pixel) e refresh rate a 120 Hz, luminosità massima pari a 1300 nit, 525 PPI e un design da vero primo della classe con cornici ridottissime, leggera curvatura sui lati lunghi e una fotocamera punch hole.

Il modulo fotografico principale fa affidamento ad un sensore da 50 MP, un sensore ultra grandangolare da 50 MP – entrambi Sony IMX766 -, un sensore telescopico da 13 MP con zoom ibrido 5x e zoom digitale 20x e un sensore macro da 3 MP con zoom 60x. Chiude il tutto una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 65 W e Android 11 con ColorOS 11.2.

Insomma, OPPO Find X3 è a tutti gli effetti uno smartphone di fascia alta, ma per il momento (?) esclusiva del mercato cinese. Lo smartphone è disponibile nelle colorazioni Pearl White, Glossy Black e blu a 4.499 yuan, circa 580 euro al cambio, per il modello con 8 GB di RAM e 128 GB di storage, e 4.999 yuan, circa euro 640 euro al cambio, nella variante con 8 GB di RAM e 256 GB di storage.

Se, invece, siete più interessati ad acquistare il vero mostro di potenza, vi ricordiamo che OPPO Find X3 Pro è già disponibile in pre-ordine su Amazon.

