OnePlus Nord N10 5G rappresenta uno dei nuovi smartphone di fascia media di OnePlus di cui abbiamo più volte parlato su queste pagine, ed oggi siamo finalmente pronti a darvi una buona notizia: è finalmente disponibile la prima custom ROM per OnePlus Nord N10 5G.

Arriva la prima custom ROM

Gli smartphone del colosso cinese sono da sempre molto popolari all’interno della community del modding, e da ormai diverso tempo si attendeva l’arrivo di una custom ROM per il nuovo medio gamma. Il merito per questo importante traguardo va a Billaids, utente XDA riconosciuto, che ha realizzato una build non ufficiale della Pixel Experience 11.

Per chi non lo sapesse, la Pixel Experience 11 è una ROM che ricrea in tutto e per tutto l’esperienza utente tipica degli smartphone Pixel di Google. La custom ROM arriva quindi con tutte le GApps già pre-installate e offre un’esperienza Android vanilla sotto tutti i punti di vista.

Molti degli aspetti più importanti della ROM sono completamente funzionanti, come ad esempio il GPS, il Bluetooth, la componente telefonica di rete e le fotocamere; il Wi-Fi e la connettività dati non sono ancora prive di bug, mentre il modulo NFC non è funzionante. Se possedete OnePlus Nord N10 5G è volete provare l’emozione di una ROM molto simile a quella di un Google Pixel, potete scaricare la Pixel Experience 11 non ufficiale tramite il link sottostante:

Scarica la custom ROM per OnePlus Nord N10 5G

Infine, non dimenticatevi di condividere con lo sviluppatore eventuali bug o problemi riscontrati durante l’utilizzo della custom ROM.

