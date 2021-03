OnePlus 8T, attualmente il top di gamma del colosso cinese in attesa dell’arrivo della serie OnePlus 9, è uno dei pochi smartphone a non avere un proprio programma Open Beta per OxygenOS 11. L’idea di fondo di questo programma, per OnePlus, è quella di dare modo agli utenti di provare in anteprima alcune funzioni dell’OS proprietario prima che queste arrivino in versione stabile.

Arriva la prima Open Beta di OxygenOS 11

Da oggi, 12 marzo 2021, come annunciato dalla compagnia tramite il forum ufficiale, scopriamo che OnePlus 8T dispone finalmente di un suo programma di Open Beta per OxygenOS 11 e che sempre da oggi è possibile prenderne parte installando la prima Open Beta. Gli utenti che decideranno di aiutare la compagnia provando in anticipo la versione beta dell’OS disponibile, utilizzeranno una build con le seguenti novità:

Sistema Ottimizzazione della UI per la status bar; ottimizzazione della stabilità del frame rate e dell’esperienza utente durante i giochi; ottimizzazione della home page della Community con l’introduzione di notifiche più visibili; aggiornamento alle patch di sicurezza di febbraio 2021.

Meteo miglioramento delle animazioni di bel tempo o tempo nuvoloso.

Galleria ottimizzazione del layout.



Se siete interessati a partecipare al programma Open Beta potete procedere a scaricare il pacchetto al link sottostante avendo cura di effettuare un backup dei dati salvati sul dispositivo, sebbene l’operazione non comporti il wipe dei dati.

Open Beta 1 di OxygenOS 11 per OnePlus 8T

Se, dopo avere installato la prima Open Beta di OxygenOS 11 volete tornare indietro, potete farlo scaricando e installando la Recovery dal link sottostante; in questo caso l’operazione comporterà il wipe completo di tutti i dati presenti in memoria, perciò ricordatevi di effettuare un bel backup prima di procedere.

Recovery OxygenOS 11 per OnePlus 8T

