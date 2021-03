Google Play Giochi permetterà in futuro di passare più velocemente da un account all’altro. E’ quanto hanno scoperto i ragazzi di XDA-Developers analizzando il codice della più recente versione dell’app.

Con Google Play Giochi è possibile salvare i propri progressi e riprendere una partita su un qualsiasi dispositivo dal punto in cui è stata interrotta, semplicemente accedendo al proprio account. Oltre ciò, la piattaforma offre anche alcuni minigiochi build-in che da giocare anche quando non si dispone di una connessione Internet, per ammazzare un po’ di tempo; oltre la possibilità di competere con giocatori di tutto il mondo, grazie alle classifiche costantemente aggiornate e a numerose sfide da completare.

Cambiamenti in arrivo

Chi sul proprio smartphone o tablet ha più account collegati, magari perché il dispositivo è destinato a essere utilizzato da più membri della famiglia, potrebbe però avere qualche problema quando più persone desiderano giocare a uno stesso titolo, ma a ciascuno interesserebbe avere i propri progressi e salvataggi. Se, per esempio, account X desidera giocare allo stesso titolo a cui account Y ha già giocato in passato, l’unica alternativa che ha al momento è quella di disinstallare il gioco e reinstallarlo da capo, ricordandosi di cambiare l’account predefinito. Una seccatura, specie per quei giochi di grosse dimensioni e che, se non si dispone di una connessione Internet veloce, possono richiedere anche diverse ore per il download.

Questa cosa potrebbe presto cambiare. Analizzando il codice della versione 2021.02.24917 dell’app Google Play Giochi, i ragazzi di XDA-Developers hanno scovato alcune stringhe che sembrano rimandare alla possibilità di cambiare l’account predefinito utilizzato per i giochi. Sarà anche possibile cambiare account per ogni gioco di Google Play Giochi, e non applicare questa scelta a tutti i titoli. A quanto pare, però, modificando l’account verranno rimossi anche tutti i progressi e le impostazioni dell’account precedente, ma può essere che questo problema venga risolto in futuro, quando Google rilascerà questa funzionalità ufficialmente. Come si potrà facilmente intuire, questa opzione non è ancora disponibile per gli utenti e non si hanno ancora informazioni sulla probabile data di rilascio, ma l’arrivo potrebbe non essere poi così lontano.