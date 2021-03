Sono molte le novità presenti all’interno della versione 89 di Google Chrome, e giusto qualche ora fa abbiamo scoperto che il colosso di Mountain View ha anche attivato la funzione di “anteprima pagina” tramite un aggiornamento lato server.

Avvio di Chrome sempre più veloce

In queste ore la compagnia svela alcune novità che riguardano la gestione della memoria di Google Chrome così come i miglioramenti circa la velocità di lancio del browser. Entrando nello specifico, grazie all’introduzione della feature “freeze-dried tabs“, Google dichiara che la velocità di avvio del browser cresce del 13%. Per capire bene il funzionamento della feature ci affidiamo alle parole ufficiali di Big G: “Chrome ora salva una versione leggera dei tuoi tab che sono di dimensioni simili a uno screenshot, ma supportano lo scorrimento, lo zoom e il tocco sui collegamenti. Usiamo questi tab congelate all’avvio mentre il tab effettivo viene caricato in background, permettendoti di visualizzare le tue pagine più velocemente.”

Google ha inoltre ridotto il numero di crash su Android, migliorato del 5% l’utilizzo della memoria, velocizzato i tempi di avvio del 7,5% e il caricamento delle pagine del 2%. Inoltre, i dispositivi muniti di Android 10 con 8 o più GB di RAM, “sfruttano Chrome a 64 bit che è l’8,5% più veloce nel caricare le pagine e il 28% più fluido per quanto riguarda lo scroll delle pagine.”

Se non avete ancora scaricato l’ultima versione disponibile di Google Chrome potete farlo tramite il badge del Play Store sottostante.

Cambiano i messaggi OTP su Messaggi

Da ormai diversi anni a questa parte i messaggi OTP (One-time Password) sono utilizzati da chiunque possegga un account in banca o abbia impostato la verifica a due passaggi per accedere a un’app o a un servizio. La versione beta 7.5.048 di Google Messaggi svela che il team di sviluppo di Google sta lavorando ad una funzione singolare e molto utile: l’eliminazione automatica dei messaggi OTP dopo 24 ore.

La feature, annidata all’interno delle impostazioni dell’app di Google, una volta attivata comporta l’eliminazione automatica dei messaggi OTP ricevuti. I messaggi OTP sono temporanei per loro natura e non ha senso immagazzinare i messaggi all’interno dell’applicazione una volta scaduti; con questa funzione il team di Google Messaggi ci viene incontro “ripulendo” la lista dei messaggi in entrata da quelli non più utili.