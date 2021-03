Samsung è una delle aziende più attente quando si parla del supporto software per i propri device, a maggior ragione da quando ha annunciato di voler seguire le orme di Google e offrire ben quattro anni di aggiornamenti software per moltissimi dispositivi.

Aggiornamenti semestrali e non più occasionali

Il piano di supporto software di Samsung è strutturato nel modo seguente:

aggiornamenti mensili : tutti i device di ultima generazione e i modelli immediatamente precedenti ricevono update ogni mese;

: tutti i device di ultima generazione e i modelli immediatamente precedenti ricevono update ogni mese; aggiornamenti trimestrali : di solito limitati ai vecchi top di gamma ancora parecchio popolari;

: di solito limitati ai vecchi top di gamma ancora parecchio popolari; aggiornamenti occasionali: dispositivi molto vecchi ricevono update software senza una specifica timeline, ma in base alle necessità.

L’annuncio di Samsung circa la volontà di garantire quattro anni di aggiornamenti software ha svelato una importante novità nei piani di rilascio: al posto degli “aggiornamenti occasionali” arrivano gli aggiornamenti semestrali.

Sebbene la diverse nomenclatura non implichi grandissime differenze nella sostanza, per lo meno gli utenti sanno con precisione quanti aggiornamenti riceveranno in un anno i dispositivi che rientrano in questa categoria.

La lista completa dei dispositivi interessati

Ad oggi, 11 marzo 2021, la lista dei dispositivi che riceveranno aggiornamenti semestrali comprende:

