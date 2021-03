Samsung sta continuando a spingere sul pedale dell’acceleratore per quanto riguarda il roll out delle patch di sicurezza di marzo e, dopo averle rilasciate per la gamma Samsung Galaxy S21, in queste ore ha avviato il roll out dell’update anche per i terminali Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9+.

Novità aggiornamento G965FXXSFFUB3

L’aggiornamento G965FXXSFFUB3 per Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9+, con un peso pari a 118,22 MB, porta le novità della patch di sicurezza di marzo 2021 per gli ex top di gamma del colosso sudcoreano. Come spesso capita, il changelog dell’aggiornamento software non svela l’arrivo di ulteriori novità oltre quelle menzionate:

perfezionamento della stabilità e delle prestazioni del dispositivo;

eliminazione di bug;

implementazione degli ultimi aggiornamenti di sicurezza.

È chiaro che il protagonista assoluto dell’aggiornamento software sono le patch di sicurezza di marzo 2021, ma è possibile che la compagnia abbia implementato anche piccole novità lato OS e che non le abbia menzionate nel changelog.

Come aggiornare Samsung Galaxy S9/S9+

L’aggiornamento G965FXXSFFUB3 per gli ex top di gamma Samsung è attualmente in rilascio in Italia, pertanto potete già da subito controllarne la disponibilità tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

Avete installato anche voi le patch di marzo? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso!