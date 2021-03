Gli smartphone Samsung della serie Galaxy M sono tra i più apprezzati al mondo, proprio perché alla portata di tutti e per tutti. Smartphone come il Samsung Galaxy M51, il Samsung Galaxy M31 o il Samsung Galaxy M21, infatti, offrono delle ottime caratteristiche a un prezzo più accessibile, il che li rende delle ottime alternative per chi è alla ricerca di uno smartphone per un utilizzo quotidiano, che faccia delle foto più che apprezzabili, duri a lungo e che sia abbastanza potente da non incorrere in fastidiosi lag o crash mentre si utilizzano i Social o altre semplici applicazioni.

Connettività 5G anche sugli smartphone Samsung della serie Galaxy M

Samsung potrebbe portare la serie M a un livello successivo introducendo il supporto alle reti di quinta generazione. E’ quanto si evince dalla certificazione WiFi Alliance del Samsung SM-M426B, che molto probabilmente sarà la variante 5G del Galaxy M42. Le specifiche tecniche di questa nuova variante non dovrebbero differire molto da quelle del Samsung Galaxy A42 5G, e ciò consentirebbe a Samsung di mettere in commercio uno smartphone dotato di caratteristiche non poi così pompose ma ideale per chi vuole sperimentare una connettività più veloce disponendo però di un budget limitato.

Al momento le informazioni su una variante 5G del Samsung Galaxy M42 scarseggiano, ma se rispecchia i dettagli che emergono dalla certificazione Bluetooth del modello SM-M426B, allora la scheda tecnica di Samsung Galaxy M42 5G dovrebbe essere piuttosto simile a quella del Galaxy A42. Tant’è vero che si parla di un Samsung Galaxy A42 rinominato. Ciò significa che lo smartphone potrebbe includere un display Super AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione di 720 x 1600 pixel, quad-camera esterna con sensore principale da 48 MP, SoC Qualcomm Snapdragon 750G con 4 GB di RAM e batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 15 W.

Ciò si scontrerebbe con le specifiche di alcuni smartphone della serie M della stessa fascia di prezzo, che possono contare su display FullHD+, batterie da 6.000 mAh e supporto alla ricarica rapida da 25 W.

Intanto, ricordiamo che il prossimo 17 marzo si terrà il secondo evento Unpacked di Samsung dell’anno. Questa edizione prende il nome di Galaxy Awesome Unpacked e ciò lascia intuire che sia interamente dedicato alla presentazione dei nuovi smartphone della serie A, famiglia sulla quale il colosso sudcoreano avrebbe deciso di investire per combattere la concorrenza cinese e alla quale avrebbe deciso di riservare un trattamento “da veri e propri flaship”. L’evento potrà essere seguito in diretta sul canale ufficiale YouTube di Samsung.