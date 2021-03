Da quando è diventata un’azienda indipendente, Honor ha lanciato un solo modello, il V40, top di gamma con processore MediaTek. Nuovi leak hanno rivelato che l’azienda cinese dovrebbe presentare a breve alcuni nuovi dispositivi, 10A e V40 Lite tra i più interessanti.

Secondo RODENT950, famoso leaker del mondo Huawei ed Honor, oltre ai già citati 10A e V40 Lite, dovrebbe arrivare anche un nuovo tablet, il V7. Honor V7 e 10A dovrebbero essere i successori rispettivamente di V6 e 9A, modelli presenti nella lista dei dispositivi Honor dello scorso anno.

Come Honor V6, anche V7 sarà probabilmente un tablet di fascia alta, anche se è difficile prevedere con quale processore sarà lanciato, dato che il suo predecessore montava un Kirin 985. Non facendo più parte di Huawei, Honor non può più usufruire dei processori Kirin.

In arrivo un tablet top di gamma e uno smartphone mid-range?

Honor 10A invece dovrebbe essere uno smartphone di fascia media, proprio come il suo predecessore. Avrà probabilmente tutte le caratteristiche tipiche di uno smartphone di quella fascia di prezzo: una batteria molto capiente (5000 mAh?), uno schermo attorno ai 6,5 pollici e come il suo predecessore 3 fotocamere posteriori, con il modulo principale da 13 MP. È possibile che si passi da un SoC MediaTek Helio P22 ad uno della serie Helio G.

I due device appena menzionati dovrebbero essere lanciati intorno alla fine del mese, secondo questo leak, mentre altri device come Honor V40 Lite e Honor Tab 7, insieme alla serie Honor 40, potrebbero arrivare più avanti. In ogni caso Honor non ha ancora annunciato alcun lancio e non mancheremo di aggiornarvi appena ci saranno nuove notizie.