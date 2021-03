Copiare e incollare del testo su un display touch probabilmente non è mai stata un’esperienza particolarmente fluida ma una recente modifica all’applicazione Gmail dedicata ai dispositivi Android sembra rendere questa operazione così comune nella vita di tutti i giorni un po’ più semplice.

Pare, infatti, che il team di sviluppatori di Google abbia implementato una piccola modifica dell’interfaccia che introduce un semplice ma efficace pulsante “copia” negli indirizzi e-mail nei campi di testo “Scrivi” del client.

Ecco come Gmail per Android diventa più smart con una piccola modifica

L’immagine che segue mostra il nuovo comportamento dell’app Gmail per Android: nel momento in cui si va a toccare un indirizzo email nel campo A, Cc o Ccn, apparirà il nome associato, completo di nuovi pulsanti per “Copiare” e “Rimuovere” (il primo copierà il testo, il secondo cancellerà quell’indirizzo dal campo).

Quello che segue, invece, è il metodo “vecchio”, nel quale è necessario selezionare l’indirizzo, quindi tenerlo premuto a lungo per far apparire un pop-up con un altro pulsante “Copia”.

Non si tratta di certo di una rivoluzione ma di una piccola modifica che rende nel complesso l’esperienza del client di posta elettronica del colosso di Mountain View un po’ più piacevole e, del resto, l’obiettivo degli sviluppatori di Google è proprio quello di implementare costantemente piccole novità che possano migliorare l’esperienza offerta dai vari prodotti dell’azienda.

Questa nuova feature non sembra essere legata ad una versione specifica dell’app Gmail per Android e, pertanto, dovrebbe essere implementata attraverso un aggiornamento lato server. Al momento, peraltro, non è possibile escludere che si tratti soltanto di un test limitato ad una ristretta cerchia di utenti, magari per provare la funzionalità per bene prima di decidere se metterla a disposizione di tutti con una prossima release dell’app.

