Facebook sta pensando a più soluzioni che permettano ai creatori di contenuti di monetizzare dalla propria attività sul Social. L’ultima novità consiste in adesivi pubblicitari che gli influencer e altre tipologie di content creators potranno utilizzare nelle proprie storie di Instagram e di Facebook.

A parlare per la prima volta di questa funzionalità sono stati i ragazzi di TheVerge. Il funzionamento di questi stickers è ancora poco chiaro. Del resto, la funzionalità si troverebbe ancora in una fase concettuale iniziale e al momento è disponibile solo per un numero molto ristretto di utenti, ai quali è stato chiesto di testarla per fornire poi un feedback. L’idea sarebbe quella di offrire, mediante questi adesivi, la possibilità di adattare in modo naturale gli annunci pubblicitari al contenuto mostrato. Per esempio, se si pubblica una storia realizzata in un importante parco naturale, questi adesivi potrebbero pubblicizzare un’attività nelle vicinanze, come un ristorante in cui fermarsi a mangiare o un negozio in cui acquistare prodotti tipici.

Altre opportunità di monetizzazione tra annunci pubblicitari e mance

Questa è solo una delle tante soluzioni di monetizzazione alle quali Facebook starebbe lavorando. Stando a quanto emerso in Rete negli ultimi giorni, infatti, Facebook starebbe pensando di introdurre gli annunci pubblicitari anche nei video più brevi.

A oggi, infatti, questi annunci vengono mostrati solamente in alcuni video della durata di almeno tre minuti, ma in futuro anche i video di sessanta secondi potrebbero essere interrotti da brevi inserzioni pubblicitarie. E’ ancora sconosciuta la durata degli annunci pubblicitari, ma nei video della durata compresa tra i sessanta secondi e i tre minuti gli annunci inseriti durano fino a trenta secondi.

Tuttavia, le inserzioni pubblicitarie non saranno disponibili per tutti. Le pagine che vorranno sponsorizzare un prodotto all’interno dei video brevi dovranno dimostrare di aver raggiunto almeno 600.000 minuti di tempo di visualizzazione totale nei 60 giorni precedenti. Per gli streamer, invece, saranno sufficienti 60.000 minuti di tempo di visualizzazione totale delle dirette.

Oltre ciò, Facebook sta rendendo disponibile gli eventi a pagamento in più mercati e promuovendo Stars, la valuta virtuale che può essere utilizzata dagli utenti come mancia per supportare il proprio streamer preferito, un po’ come i Bit di Twitch. Infine, ma non meno importante, Facebook sta lavorando a Super, una nuova app in stile Cameo che permetterà agli utenti di interagire con gli influencer durante le dirette live, pagando una somma in denaro. In altre parole, Super permetterà agli utenti di pagare un influencer per scattare un selfie virtuale insieme, posando accanto al proprio idolo in una live streaming, porgli domande o scambiare qualche messaggio.