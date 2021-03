Oltre a proporre tante offerte operator attack a partire da 6,99 euro al mese, Vodafone è pronta ad arricchire il ventaglio di promozioni per i suoi clienti: è infatti possibile acquistare da oggi tramite pagamento a rate Xiaomi Mi 11 5G, che così si aggiunge ad altri smartphone Android disponibili da tempo.

Xiaomi Mi 11 5G acquistabile in comode rate grazie a Vodafone

Usufruendo della promozione Infinito Mi 11 5G Edition, i già clienti Vodafone possono acquistare Xiaomi Mi 11 5G in abbinamento alle offerte Infinito Gold e Infinito Black: infatti sarà possibile fare proprio lo smartphone in questione pagandolo in sole 24 rate del valore di 15 euro ciascuna, tramite un addebito su carta di credito (Visa/Mastercard). Il prezzo fa però riferimento al solo costo dello smartphone, pertanto si deve aggiungere anche il canone mensile di una delle due offerte della gamma Infinito abbinabili.

E’ opportuno specificare che Xiaomi Mi 11 5G è acquistabile, con pagamento rateizzato, in abbinamento ad altre offerte, come Vodafone Infinito, Red, Shake, Fun, Facile, Junior e Family+, ma in questi casi il costo della rata mensile aumenta fino a 23,99 euro. Voi sareste interessati ad approfittare della promo?

