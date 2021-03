Vodafone, oggi 10 marzo 2021, rende nuovamente disponibile Happy Black Quiz che permette agli utenti di vincere 5000 euro di ricariche a settimana e alcuni device Samsung. L’iniziativa, disponibile per tutti gli utenti Vodafone Happy Black e Vodafone Happy, viene svelata direttamente dall’operatore telefonico con un’apposita campagna informativa tramite SMS e anche direttamente nell’applicazione MyVodafone.

5000 euro di ricariche ogni settimana

“Caro cliente, Happy Black Quiz riparte! Hai un nuovo tentativo per vincere Ricariche Vodafone ogni mercoledì e fantastici premi finali Samsung Galaxy: mettiti alla prova e premiati ora! Hai tempo fino alle 23:00. Concorso a premi valido fino al 31 marzo. Prova a vincere! Gioca ora sull’app, iscriviti gratis a Vodafone Happy su voda.it/happyblackquiz“, si legge nell’SMS ricevuto da alcuni utenti.

Come viene indicato nel regolamento dell’iniziativa, il quiz si svolgerà tutti i mercoledì dalle 08:00 alle 23:00 a partire da oggi e fino al 31 marzo 2021, quindi per un totale di quattro sessioni di gioco. Ci saranno quattro classifiche settimanali e una classifica finale, il 1° aprile 2021, realizzata tenendo conto della somma di tutti i punteggi ottenuti nelle quattro precedenti edizioni.

Entrando nello specifico, ogni sessione sarà caratterizzata dalla presenza di 8 domande di carattere generale a difficoltà crescente; l’utente avrà 3 secondi di tempo per leggerle e si dovrà rispondere ad ogni quesito entro 10 secondi. Il tempo di risposta e l’eventuale risposta corretta permetteranno di accumulare i punti per il piazzamento nella classifica settimanale e poi in quella finale.

I primi 1000 classificati nella rispettiva classifica settimanale riceveranno una ricarica Vodafone del valore di 5 euro, mentre per la classifica finale sono messi in palio i seguenti device Samsung:

