TIM ha pensato a una piccola sorpresa per i clienti, vecchi e nuovi, che attivano il noto servizio Ricarica Automatica: si tratta della possibilità di attivare – ma soltanto fino a domani, 11 marzo 2021 – una promozione che regala ben 100 GB di traffico dati al mese.

100 GB per 3 mesi con TIM Ricarica Automatica

Tramite una compagna di comunicazione attraverso SMS e l’app MyTIM, TIM ha iniziato a offrire la possibilità di attivare gratuitamente fino a domani (11 marzo 2021) il servizio “Ricarica Automatica” e ricevere gratis 100 GB di internet al mese per 3 mesi, che si aggiungo al bundle dati dell’offerta già attiva. L’erogazione del bonus di 100 GB avviene in modo automatico entro 72 ore dall’attivazione del servizio e i GB ottenuti in omaggio tramite la promozione di TIM potranno essere utilizzati solo una volta ricevuto l’SMS di avvenuta attivazione.

Attiva TIM Ricarica Automatica e alla tua ricarica ci pensiamo noi, fidati! E in più hai 100GB aggiuntivi al mese x 3 mesi, cosa aspetti? La promo scade l’11/03! Vai subito sull’app.tim.it/tra o nei negozi TIM. Sarai avvisato con un SMS all’attivazione dei Giga Aggiuntivi

Vi ricordiamo che il servizio “TIM Ricarica Automatica” garantisce quindi l’erogazione di una ricarica automatica 24 ore prima della scadenza dell’offerta (di importo pari al costo di rinnovo) oppure quando il credito residuo scende al di sotto di una determinata soglia.

