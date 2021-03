Il POCO F1 è stato uno smartphone salito alla ribalta grazie alle sue specifiche da top di gamma (soprattutto per quanto riguardava il processore) in un prezzo decisamente contenuto. Sfruttando l’hype generato da una nuova compagnia (costola di Xiaomi) e il prezzo così basso, questo divenne un successo istantaneo, specialmente in India, mercato per cui era stato pensato. Ora POCO pare voglia ripetersi con X3 Pro, device che sarebbe pronto a raccogliere l’eredità di F1.

Il prezzo in rupie di POCO F1 si aggirava intorno all’equivalente di 300$ ma era acquistabile su store cinesi a meno e fu venduto anche in Europa. Questo era il 2018 e nel frattempo il brand POCO ha lanciato l’X2, una versione rebrandizzata del Redmi K30 (quasi letteralmente un gioco di scatole cinesi) senza però riuscire a riottenere il successo avuto con F1.

L’ennesimo “flagship killer” sarà in grado di ripetere il successo dei suoi predecessori?

I fan del brand POCO, ancora numerosissimi in India, possono però gioire dell’annuncio di un nuovo “flagship killer” del brand cinese, che ha promesso un successore di POCO F1 a breve. Questo dovrebbe essere il POCO X3 Pro, device improntato sulla performance assoluta senza grandi fronzoli, proprio come il suo predecessore.

Seguendo la linea tracciata da OnePlus con il suo One, Xiaomi sta cercando di “spaccare” il mercato con questa serie di telefoni dalle specifiche notevoli a prezzi molto bassi. Obbiettivo perseguito prima con il brand Redmi (che ancora oggi è re del rapporto qualità-prezzo) e poi con POCO, brand che è maggiormente improntato a soddisfare le esigenze del mercato indiano, più attento alle specifiche del processore che ad altri aspetti del device.

POCO X3 Pro potrebbe essere lanciato ad un prezzo di circa 289 $, essere dotato di Snapdragon 860 e un display da 120 Hz. Il processore però non è stato ancora annunciato da Qualcomm quindi c’è qualche dubbio sul fatto che sia proprio quello, anche se il device è stato notato più volte nei documenti di molti siti di certificazione.

Il device potrebbe arrivare intorno alla fine del mese e probabilmente sarà un forte rivale di tutti gli smartphone Android medio gamma. Altri rumor riferiscono che POCO sarebbe addirittura al lavoro su un altro device, probabilmente un Redmi K40 rebrandizzato. Il “nuovo” device dovrebbe avere Snapdragon 870, un display da 6,67 pollici e 120 Hz e una batteria da 4500 mAh.

