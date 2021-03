Instagram non si può dire essere una delle applicazioni Android più pesanti e esose di risorse presenti sul Play Store, ma è evidente che in alcune condizioni è necessario utilizzare una soluzione più snella e leggera. Instagram Lite è stato realizzato proprio per rispondere a queste particolari esigenze, soprattutto per i tanti utenti muniti di smartphone Android non all’ultimo grido e in presenza di connessioni ad internet ballerine.

La leggerezza di Instagram Lite si espande

Infatti, con un peso di appena 2 MB, Instagram Lite offre a milioni di utenti un’esperienza di utilizzo molto simile a quella dell’app “originale”, se così possiamo dire, a patto di scendere a qualche piccolo compromesso – nemmeno tanti se consideriamo il supporto ai video Reels. Ebbene, a partire da oggi, Instagram Lite diventa disponibile in oltre 170 paesi. Realizzato in collaborazione dal team di New Your e di Tel Aviv, “queste versioni leggere dell’app sono indirizzate alle persone con bassa connettività o piani dati limitati, perché la nostra premessa di base è quella di non lasciare indietro nessuno“, sottolinea Tzach Hadar, direttore del team di Facebook a Tel Aviv.

L’app fa affidamento ad alcune particolari accortezze a livello di sviluppo come ad esempio l’ottimizzazione dell’algoritmo di compressione delle immagini, chaching su CDN, rimozioni di animazioni e supporto ai filtri AR, rimozioni di librerie Java non necessarie al fine di realizzare un’app leggera e scattante anche su terminali con hardware modesto.

Se volete installare Instagram Lite potete procedere tramite il badge del Play Store sottostante oppure scaricando e installando manualmente l’APK da questo link di APK Mirror.