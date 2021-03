Xiaomi, oltre ad essere una tra le maggiori compagnie al mondo per quanto riguarda il mercato mobile, è anche ai vertici della classifica del mercato wearable grazie ai numerosi prodotti caratterizzati da un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Novità aggiornamento 4.1.20 per Xiaomi Mi Watch Lite

Xiaomi Mi Watch Lite, smartwatch molto economico del colosso cinese, riceve in queste ore l’aggiornamento alla versione 4.1.20 attraverso l’applicazione companion Xiaomi Wear. Sono diverse le novità aggiunte dal team di sviluppo Xiaomi, come ad esempio l’arrivo della modalità non disturbare automatica.

Ecco il changelog completo dell’aggiornamento 4.1.20 per Xiaomi Mi Watch Lite:

aggiunta della nuova “modalità non disturbare” che si attiva automaticamente quando l’utente si addormenta;

nuove opzioni per personalizzare le varie modalità di vibrazione;

nuove opzioni per personalizzare la sensibilità di riconoscimento del movimento del polso – raise to wake-up;

aggiunto il tasto rapido per rifiutare le chiamate in entrata dal telefono Android;

aggiunta la notifica di disconnessione del Bluetooth;

correzioni di bug e miglioramenti di sistema.

Come aggiornare Xiaomi Mi Watch Lite

L’aggiornamento 4.1.20 per Xiaomi Mi Watch Lite è attualmente in propagazione e dovrebbe essere già disponibile anche da noi in Italia. Per controllare manualmente l’update, senza attendere l’arrivo della notifica, basta avviare l’applicazione Xiaomi Wear e controllare il tab relativo allo smartwatch. Potete scaricare l’applicazione mobile dal badge del Play Store sottostante.

