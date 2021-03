Come sempre vi invitiamo a fare molta attenzione ai falsi SMS mascherati da comunicazioni della vostra banca. Si tratta di uno dei metodi più vecchi per truffare le persone tramite phishing, ma purtroppo sulla quantità qualcuna riesce ancora: è questo il caso di una donna valtellinese, che si è vista sottrarre 19 mila euro dal proprio conto corrente.

Phishing tramite SMS: occhio ai falsi messaggi

Questa volta è la Questura di Sondrio a mettere in guardia i cittadini, soprattutto visto nell’ultimo periodo si è registrato un “significativo aumento dei casi di SMS truffa“. Il metodo che si nasconde dietro il phishing (o smishing, più nello specifico) è piuttosto “semplice”: il malintenzionato invia un messaggio in cui viene chiesto, per motivi di sicurezza, di entrare nell’area personale del conto bancario (ma non solo) per aggiornare alcuni dati. Purtroppo il link dirotta su un falso sito che non fa altro che rubare le credenziali di accesso: molto pericoloso, soprattutto se non avete attivato autenticazione a due fattori o altro di simile.

Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, una donna valtellinese è incappata in questa truffa, cadendo nel tranello e facendosi purtroppo sottrarre ben 19 mila euro dal conto. Il tempestivo intervento della polizia postale e dei carabinieri ha portato al blocco del portafoglio del beneficiario, impedendo a quest’ultimo di incassare altri 9 mila euro, ma ormai un grosso danno era stato fatto.

Come difendersi dallo smishing

Si tratta purtroppo di uno dei molti casi che accadono in Italia e nel mondo: fate sempre attenzione a non cliccare su link sospetti (le banche non chiedono mai di effettuare operazioni del genere in questo modo) e soprattutto a non inserire dati personali così importanti in siti esterni. Controllate sempre l’URL, grazie al quale è solitamente molto semplice constatare che si tratti di siti truffaldini e non del sito ufficiale della banca.