Dopo aver regalato giga illimitati per tutti gli iscritti in occasione della festa della donna, TIM Party mette a disposizione il servizio TIMGAMES per tre mesi senza alcun costo. Sommando il mese gratuito che viene offerto a tutti, è dunque possibile arrivare a quattro mesi gratis: vediamo come.

TIM Party regala tre mesi di TIMGAMES

Per chi non lo conoscesse, TIM Party è il programma gratuito di fidelizzazione ideato dall’operatore italiano, che offre ogni mese sconti, concorsi e iniziative dedicate ai clienti iscritti. Questi ultimi possono ora provare TIMGAMES per tre mesi senza spendere un centesimo (normalmente si parte da 8 euro al mese di abbonamento): si tratta di un servizio di cloud gaming che consente di giocare in streaming online a più di 180 titoli attraverso un’applicazione dedicata su smartphone, tablet o TV.

Per attivare i tre mesi gratis di TIMGAMES è sufficiente accedere all’area riservata di TIM Party (o iscrivervi se già non lo avete fatto), selezionare la pagina dedicata alla promozione e cliccare su “Attiva”; dopo aver ricevuto l’SMS di conferma si potrà scaricare l’app TIMGAMES sul Google Play Store per iniziare a giocare. I giga per la fruizione del servizio sono illimitati, a patto che non siano esauriti quelli inclusi nell’offerta telefonica TIM.

Una volta terminati i tre mesi gratis il servizio si disattiverà in automatico, senza rinnovi e senza “sorprese”. Per continuare sarà necessario abbonarsi, ma si potrà sfruttare un ulteriore mese gratuito, quello offerto a tutti gli iscritti: successivamente si potrà procedere al costo di 8 euro, 9 euro (con Gamepad) o 11 euro al mese (con TIMVISION Box per giocare sulla TV).

