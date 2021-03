Mobvoi annuncia TicWatch Pro S, un nuovo smartwatch di fascia media targato Wear OS by Google pensato per lo sport (ma non solo). Si tratta di un’evoluzione di TicWatch Pro 2020, un prodotto destinato agli amanti dell’attività fisica che non vogliono spendere troppo. Scopriamolo insieme più da vicino.

TicWatch Pro S è ufficiale: specifiche e funzionalità

TicWatch Pro S di Mobvoi può contare sulla tecnologia Dual Display, già apprezzata su altri modelli del marchio: a bordo abbiamo infatti un display AMOLED da 1,39 pollici a risoluzione 400 x 400, che si alterna a un LCD FSTN in modo che l’utente possa gestire l’autonomia a piacimento in base a ciò di cui ha bisogno.

Non ci sono grossi cambiamenti nemmeno nel SoC, che resta il Qualcomm Snapdragon Wear 2100, e nella RAM (1 GB), mentre rispetto al predecessore raddoppia la memoria interna, passando da 4 a 8 GB: utile per chi desidera installare ancora più applicazioni o scaricare musica da ascoltare offline. Lato connettività troviamo GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802 b/g/n (2,4 GHz) e NFC (con supporto a Google Pay), mentre a livello di sensori non mancano accelerometro, giroscopio, sensore magnetico, per il battito cardiaco e di luminosità.

La batteria è da 415 mAh, si ricarica tramite dock con cavo USB e promette 2-5 giorni di utilizzo in modalità Smart e fino a 30 giorni in modalità Essential. Presente la certificazione IP68 contro acqua e polvere per permettere l’uso durante l’attività sportiva e quella MLT-STD-810G: lo smartwatch resiste fino a -30° e 70° C, e funziona tra i -20° e i 50° C.

TicWatch Pro S integra diverse funzionalità pensate per lo sport e il benessere:

TicExercise 3.0: 13 modalità di allenamento, con possibilità di tracking GPS e monitoraggio del battito cardiaco; un’evoluzione rispetto alle versioni precedenti, con una UI migliorata e VO2 max (misura la quantità massima di ossigeno che si può utilizzare durante esercizi intensi per valutare la resistenza aerobica);

TicBreathe: permette di monitorare la frequenza cardiaca e i cambiamenti nello stress, “suggerendo” esercizi di respirazione nel caso di necessità;

TicHearing: consente di capire se il rumore intorno sia troppo elevato e potenzialmente pericoloso per l’udito e il sistema nervoso;

TicSleep 2.0: più dati e analisi più approfondite rispetto alla prima versione; ora supporta l’Essential Mode per consumare meno batteria e prevenire fastidiose accensioni durante il sonno.

Previous Next Fullscreen

Prezzo e uscita di TicWatch Pro S

Mobvoi TicWatch Pro S è disponibile all’acquisto in Europa da oggi in due colorazioni (Grigio e Nero) a partire da sito ufficiale e Amazon . Il prezzo è di 259,99 euro.

Potrebbe interessarti: migliori smartwatch con e senza Wear OS